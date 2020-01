Associazione a delinquere e truffa, empedoclino arrestato e portato in carcere

I poliziotti del Commissariato di Porto Empedocle, su ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero Chiara Bisso, hanno tratto in arresto Cristoforo Rosario La Rosa, 33 anni, residente a Porto Empedocle, in quanto deve scontare un cumulo di pene pari a 2 anni e 7 mesi di reclusione, per associazione a delinquere, truffa continuata in concorso, rapina aggravata in concorso. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stati rinchiuso presso la Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”, per espiare la pena.