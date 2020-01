A DRASY IL MARE AVANZA IN MANIERA IMPRESSIONANTE. LA DENUNCIA DI MAREAMICO

La collina di Drasi, a sud/est di Agrigento, da oltre 60 anni utilizzata come poligono di tiro dell’Esercito, sta crollando in mare.

Questa fragile falesia è aggredita dall’erosione costiera ma anche dalle vibrazioni provocate dalle continue esplosioni causate dalle esercitazioni.

Il drone di Mareamico dimostra con queste immagini un’arretramento della falesia di circa 10 metri in soli 5 anni, che ha coinvolto pure una stradina interna.

Ecco il video: https://www.facebook.com/835808973122116/videos/64341115313014