Agrigento, in ospedale arriva una donna con il viso tumefatto. E’ stata aggredita?

La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un’indagine sul ferimento di una cinquantenne, di nazionalità rumena, domiciliata in un comune vicino la città dei Templi, giunta al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, con il volto tumefatto, per certi versi quasi irriconoscibile, per via di una serie di ferite, come se fosse stata massacrata di botte da qualcuno.

I medici le hanno diagnosticato un “importante” trauma facciale. Ha gli occhi “pesti”, lesioni sopra e sotto l’arcata sopraccigliare, alle guance, e in altri parti del capo. Dopo essere stata sottoposta alle cure del caso, il personale sanitario in servizio in quei momenti, aveva chiesto il trasferimento della paziente in un’altra attrezzata struttura ospedaliera palermitana, ma la donna ha rifiutato.

Ancora dolorante, e provata, ha soltanto detto di essere caduta dalle scale del condominio, dove svolge l’attività di badante, nell’abitazione di un’anziana signora. Una tesi, al momento, smentita di primi esami. Le ferite, infatti, non sarebbero compatibili, e riconducibili, ad una caduta. L’indagine è stata affidata ai poliziotti della sezione Anticrimine, e ai loro colleghi della squadra Mobile, della Questura di Agrigento.