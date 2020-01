Canicattì, rimane non potabile l’acqua in via Capitano Ippolito

La Gestione Commissariale del S.S.I. ATI AG9, facendo seguito alla precedente comunicazione del 07/01/2019, comunica che si sono effettuati ulteriori campionamenti dell’acqua distribuita in via Capitano Ippolito, nel comune di Canicattì, i cui relativi rapporti di prova relativi ai civici di:

– Via Capitano Ippolito n. 17;

– Via Capitano Ippolito n. 75 (matr. 900303/09);

– Via Capitano Ippolito n. 76;

– Via Capitano Ippolito snc di fronte il civico 71 (matr. 79636);

– Via Capitano Ippolito 75 (matr. 561847);

Via Capitano Ippolito 99 (matr. 296547);

– Via Capitano Ippolito 62 (matr. 7782306);

Via Capitano Ippolito (matr. 251685);

evidenziano come la non conformità si è estesa anche in altri punti di rete, per i quali la scrivente sta provvedendo alla pulizia delle riserve idriche ed al rifornimento sostitutivo a mezzo di autobotte garantendo una corretta fornitura.

Si assicura, altresì, che gli operatori ed i tecnici del Gestore sono ancora costantemente impegnati per l’individuazione delle cause della non conformità riscontrata e quindi a pervenire ad una risoluzione della problematica.