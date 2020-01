Volley domani la sfida tra Seap Aragona e Castellana Grotte

La Seap Dalli Cardillo Aragona sta ultimando la preparazione atletica in vista della sfida di domani, sabato 18 gennaio, alle ore 17, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, contro la Zero5 Castellana Grotte per la 12esima giornata di andata, il penultimo turno del girone D del campionato di serie B1. La formazione biancazzurra, agli ordini di coach Luca Secchi, sta preparando la partita nei minimi particolari con l’obiettivo di conquistare l’intera posta in palio. I tre punti sono di fondamentale importanza per tenere il passo della capolista Cerignola, che domenica 19 gennaio, alle ore 18, sarà di scena in Abruzzo, a Francavilla al Mare, contro il forte Altino Chieti. L’avversario della Seap Dalli Cardillo Aragona è senza dubbio di qualità, con un organico di assoluto valore agonistico anche se, in questa fase del campionato, non sta attraversando un buon periodo di forma e di risultati. La squadra di coach Massimiliano Ciliberti ha conquistato la serie B1 battendo proprio la Pallavolo Aragona nella terza e decisiva gara della finalissima play off che si è disputata al “PalaNicosia” di Agrigento. Tra le riconfermate della scorsa stagione figurano l’opposto Loddo, la schiacciatrice Civardi, le centrali Salamida e Tanese. Tanti, invece, i volti nuovi a partire dalla forte schiacciatrice Federica Matrullo, della palleggiatrice Katia Miotti e del libero Simona Minervini. Completano il roster Di Carlo, Recchia, Pinto e Rodio. La partita Seap Dalli Cardillo Aragona vs Zero5 Castellana Grotte sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale della Pallavolo Aragona a partire dalle ore 16:50.