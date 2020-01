Occupa abusivamente alloggio e si scaglia contro poliziotti, arrestata empedoclina

I poliziotti del Commissariato di Porto Empedocle hanno tratto in arresto A.M., 24 anni, del luogo, nella flagranza dei reati di violazione di domicilio aggravata e resistenza a Pubblico ufficiale.

La donna, dopo aver forzato e divelto la serratura della porta di ingresso, danneggiandola pesantemente, unitamente ai propri figlioletti, (rispettivamente di sei anni e un mese), ha occupato un appartamento di proprietà dell’Iacp, rifiutandosi di uscire pur in presenza dei legittimi locatari, e nonostante l’intervento della polizia di Stato, e dei Vigili urbani, ai quali, avrebbe opposto una strenua resistenza, al fine di non essere condotta fuori dall’alloggio.

La 24enne è stata arrestata e, dopo le formalità di rito, così come disposto dal magistrato di turno, accompagnata presso la propria abitazione. L’arresto è stato già convalidato dal Gip del Tribunale di Agrigento, con contestuale applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma.