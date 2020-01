Agrigento, controlli e provvedimenti della polizia: una persona denunciata e 6 soggetti “avvisati”

Giornata di controlli della polizia di Stato di Agrigento in ambito provinciale, disposto dal questore Rosa Maria Iraci. A Licata una persona è stata denunciata in stato di liberta, per il reato di porto abusivo di coltello.

Il personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Agrigento, ha notificato 6 provvedimenti di “avviso orale”, a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica: uno ad Agrigento; uno a Porto Empedocle; uno a Ribera e 3 a Casteltermini.

Nell’ ambito dell’attività di Controllo del Territorio in Provincia sono stati conseguiti i seguenti risultati: complessivamente identificate 399 persone (358 al Ced), e 202 veicoli controllati; elevate 26 contravvenzioni per varie violazione al Codice della Strada, 39 posti di controllo; 5 documenti ritirati; 4 veicoli sequestrati. Inoltre controllate 138 persone sottoposte a misure.

A Canicattì si è svolto un controllo straordinario del territorio, pianificato dalla Questura, ed effettuato dal personale del locale Commissariato di P.S., unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Occidentale”. Persone identificate 103; veicoli controllati 25; posti di controllo 6; 5 contravvenzioni al C.d.S.; 3 controlli in esercizi pubblici. Controllate 8 persone sottoposte a misura.