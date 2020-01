Inchiesta antimafia “Kerkent”, applicata Sorveglianza speciale a due agrigentini

Il Tribunale di Palermo su proposta del questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, ha applicato due decreti di applicazione della Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza a carico di due soggetti ritenuti socialmente pericolosi, entrambi arrestati e finiti in carcere nell’ambito della maxi inchiesta antimafia, e su un traffico di droga, denominata “Kerkent”.

I provvedimenti, frutto delle indagini dell’Ufficio della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Agrigento, sono a carico di Francesco Vetrano, detto “Cicciu u nivuri” 35 anni, residente ad Agrigento, e di Valentino Messina, 47 anni, di Porto Empedocle, fratello dell’ex capomafia Gerlandino Messina.

A Vetrano applicata la Sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, per la durata di 3 anni e mesi 6; a Messina con obbligo di soggiorno per la durata di 2 anni e 6 mesi.

Il Tribunale di Palermo ha ritenuto che dall’indagini effettuate, si evinca il pieno inserimento di entrambi nell’attività delittuosa svolta nel lucroso settore criminale degli stupefacenti, con a capo il boss di Agrigento e Villaseta Antonio Massimino. Vetrano e Messina avrebbero intrattenuto relazioni criminali con personaggi che hanno operato o fanno parte di un contesto mafioso. Il Tribunale ha ritenuto che Francesco Vetrano abbia svolto un ruolo per nulla secondario nell’illecito commercio di stupefacenti da destinare all’illecita cessione, e che Valentino Messina, abbia svolto il ruolo di stabile acquirente di stupefacente da destinare allo spaccio, e che entrambi siano soggetti “socialmente pericolosi”.