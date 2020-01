Canicattì, associazione “Amici del Giudice Livatino” si rinnova il direttivo

Domenica 26 gennaio gli aderenti all’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” si riuniranno per il rinnovo del consiglio direttivo. L’apertura dei lavori, che si terranno all’interno della chiesa S. Chiara nella stanza “Santa Famiglia”, è fissata per le 17. Hanno diritto di voto i soci in regola con i pagamenti delle quote annuali.

Prima della votazione, Valentina Garlandi, presidente uscente, illustrerà la relazione di fine mandato tracciando il bilancio su quanto fatto in questi tre anni. “E’ un appuntamento molto importante per la nostra associazione perché giunti a scadenza dopo i tre anni di mandato saranno eletti i nuovi vertici, pertanto invito tutti i soci ad essere presenti. Il nuovo direttivo tra le prime attività sarà indubbiamente impegnato nella stesura del programma delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione del giudice Rosario Livatino, che ricorre il 21 settembre di quest’anno”.

Nell’attesa della riunione coloro i quali non fossero in regola con i pagamenti delle quote annuali, possono regolarizzare la loro posizione versando la quota associativa (rimasta invariata rispetto allo scorso anno) di 25,00 euro.