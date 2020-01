Approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione Raffadali-Siculiana

Approvato il progetto esecutivo strutturale dei lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale 17-B Raffadali-Siculiana, già appaltati lo scorso autunno, per un importo complessivo di circa cinque milioni di euro. Dunque, per effetto dell’autorizzazione n°69278, rilasciata dal Genio Civile di Agrigento, in data odierna, i lavori strutturali potranno essere immediatamente avviati.

La realizzazione dei lavori approvati consentirà al Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento di riaprire l’importante arteria di collegamento , anche ai mezzi pesanti.

“Siamo lieti – afferma il Capo del Genio Civile, Rino La Mendola – di avere impresso una notevole accelerazione all’istruttoria di progetti importanti per lo sviluppo socio-economico della provincia, grazie ai quali, durante l’ultimo anno, sono stati aperti, sul territorio provinciale, una serie di cantieri come quello che ha consentito la riapertura della Cattedrale di San Gerlando, o come quelli per la ricostruzione del Ponte Petrusa o per il consolidamento dei piloni del primo tratto del Ponte Morandi. Il nostro auspicio è che, alla nostra velocità di istruttoria dei progetti possa fare eco una velocità di esecuzione dei lavori, al fine di restituire al territorio infrastrutture importanti, come quelle prima richiamate. Sempre, nell’ambito delle infrastrutture, è in cantiere anche il consolidamento del Ponte Cansalamone di Sciacca, per il quale è in fase di affidamento, da parte del Commissario per l’emergenza idrogeologica, la progettazione esecutiva, che sarà redatta sulla base del progetto del servizio redatto dal Genio Civile. A questi cantieri, presto si aggiungerà anche la metanizzazione del Comune di Favara, per un importo di circa 22 milioni di euro. Contestualmente, di concerto con il Libero Consorzio, avvieremo una serie di lavori di manutenzione delle strade provinciali, in applicazione ad un accordo quadro sottoscritto a livello centrale, che ci consentirà di operare speditamente in regime di “pronto intervento”.