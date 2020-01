Agrigento, rubato portafogli nello studio di radiologia: bottino 1.000 euro

Aveva con sé i soldi per pagare analisi e radiografie. E si era portato dietro 1.000 euro in contanti. Appena giunto all’interno di uno studio radiologico, in territorio di Agrigento, è stato derubato del portafoglio, da una “mano lesta”.

Vittima del furto un quarantenne agrigentino. Dentro l’accessorio denaro contante, documenti e carta bancomat. Ad agire quasi sicuramente un balordo, ora ricercato dalle forze dell’ordine, che, sarebbe riuscito a fuggire velocemente.

L’episodio è accaduto di primo mattino. Sarebbe stato un ignoto individuo, ad allungare la mano, riuscendo in qualche modo a sfilare il portafoglio dalla tasca dell’uomo. E’ partita la segnalazione al numero unico di emergenza 112. Sul posto, in una manciata di minuti, si sono portate due pattuglie.

Gli investigatori hanno raccolto il racconto della vittima, e di altri testimoni, ed hanno avviato le indagini.