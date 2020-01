La violenza, ancora una volta, s’è scatenata nel corso di una visita specialistica. E’ successo nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Un detenuto ha aggredito un medico, poi si è scagliato contro un ispettore della polizia Penitenziaria, intervenuto per evitare il peggio, colpito con un pugno al viso.

L’uomo in divisa è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Per fortuna nulla di grave. A ripristinare la calma l’intervento degli altri agenti.