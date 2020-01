Agrigento “mastica” amaro, il derby del PalaConad va al Trapani di coach Parente. La Fortitudo Agrigento ha guidato, per buona parte, il match ma nel finale sono stati i padroni di casa a vincere d’astuzia e cinismo. Al termine della partita, vincono i granata con il punteggio di: 63 – 56.

In partita, è la Fortitudo Agrigento a partire meglio, guizzo di Ambrosin e De Nicolao ed i biancazzurri provano a guidare il match. Trapani non sta a guardare, servono i canestri di Mollura e Palermo per portare in equilibrio la partita. Il primo quarto si chiude ad opera di Agrigento: 14 – 15.

E’ un secondo quarto fatto di giocate importanti, la prima è quella di Giovanni Veronesi. Il neo arrivato in casa Agrigento spezza il ritmo di Trapani con una tripla. In casa granata Mollura subisce fallo, dalla lunetta è due su due. Easley mostra i muscoli e serve bene Chiarastella, canestro per Agrigento. I biancazzurri trovano ancora un ispirato Giovanni Veronesi: 22-28. La squadra di coach Cagnardi alza il muro e porta via anche il secondo quarto: 27-32.

Nel terzo quarto perde palla De Nicolao, Palermo la recupera e serve Corbett: canestro. James prova la tripla ma sbilanciato trova il ferro, recupera Spizzichini assist per Renzi: canestro. Coach Cagnardi chiama minuto di sospensione. Trapani costruisce il vantaggio, Renzi spara una tripla e non sbaglia: +1 dei padroni di casa. Nel peggior momento di Agrigento, coach Cagnardi trova un super Pepe: tripla e contro sorpasso biancazzurro. De Nicolao suggerisce per Easley, canestro. La Fortitudo torna al comando del match. A regalare il vantaggio a Trapani è ancora Renzi, canestro più fallo: vantaggio. Ambrosin subisce fallo dalla lunetta è due su due. Il terzo quarto è vinto ancora da Agrigento: 45 a 47.

L’ultimo quarto si apre con i canestri di Trapani, Agrigento torna ai punti e lo fa con la forza di Giovanni De Nicolao. Trapani prende campo e torna in vantaggio. Ad accorciare le distanze, per Agrigento, ci pensa Easley su assist di Chiarastella. Subisce fallo Simone Pepe, dalla lunetta è due su due. Partita equilibrata fino all’ultimo, Corbett subisce fallo da Ambrosin dalla lunetta è uno su due. Trapani torna al comando ed alla fine vince una partita più che mai equilibrata.