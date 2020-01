AGRIGENTO: FALSO ALLARME PER UN SEMPLICE IMPEGNO DI SPESA SU FONDI GIA’ STANZIATI

L’assessore all’Ecologia, Nello Hamel comunica che l’impegno di spesa di 426 mila 535 euro oggetto di interpretazioni poco approfondite, non determina nessun aggravio dei costi a danno degli utenti che pagano la Tari. Infatti sia per il prudenziale accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità operato in misura notevolmente superiore a quanto previsto dalla legge, sia per gli eccezionali risultati della raccolta differenziata, nulla verrà addebitato ne alla finanza generale del Comune ne ai contribuenti Tari. L’occasione è tuttavia utile per ribadire che la lotta agli incivili dev’essere incrementata con assoluta durezza ed intransigenza. Questo dato dimostra che è indispensabile realizzare un patto di solidarietà e di collaborazione con i cittadini virtuosi per isolare e denunciare i comportamenti incivili per eliminare i focolai delle discariche abusive. L’assessore Hamel informa che si sono registrati consistenti conferimenti di umido senza l’utilizzo dei sacchetti biodegradabili e pertanto molti mastelli di organico non sono stati ritirati perchè non conformi. Ed inoltre invita i cittadini a conferire tutti i rifiuti negli appositi mastelli per consentire i controlli ed evitare che rifiuti anomali portati al conferimento in discarica possano provocare il diniego del conferimento facendo tornare i camion carichi dopo 300 chilometrri di tragitto per arrivare in discarica.