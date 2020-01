Formazione, Ecosam srl, aperte le iscrizioni per il corso di formazione per alimentarista Haccp

L’ente di formazione Ecosam srl con sede in Via Carlo Alberto, 22, Canicattì (Ag), comunica che sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione per alimentaristi HACCP, che si terrà nei giorni 12-13 Febbraio 2020, per chi dovesse effettuarlo in maniera integrale mentre giorno 14 Febbraio 2020, per chi dovesse effettuare l’aggiornamento.

I corsi si svolgeranno nella sede di Canicattì (Ag) in Via Carlo Alberto, 22.

La Ecosam srl invita gli interessati a far pervenire la richiesta d’iscrizione il prima possibile poiché il corso è a numero chiuso.

Per qualsiasi informazione contattare la segreteria amministrativa ai seguenti recapiti:

amministrazione@studioecosam.com

Tel. 0922/831700