Cianciana, invasione dei bersaglieri nel comune agrigentino

Mattinata insolita quella di domenica a Cianciana dove il paese si è svegliato al suono della fanfara dei bersaglieri. l’occasione è stata data dai festeggiamenti per il secondo anniversario della fondazione della sezione di Agrigento dell’Associazione dei fanti piumati, i cui vertici hanno voluto legare l’avvenimento con un omaggio alla memoria del tenente Gaetano Camizzi, Medaglia d’Argento al Valor Militare, Caduto nel 1916 ed al quale la stessa sezione della città dei templi è stata in titolata nel corso del raduno interregionale sud recentemente svoltosi proprio nel nostro capoluogo nei giorni 4, 5 e 6 ottobre scorsi. La mattinata si è aperta con l’omaggio al Monumento ai Caduti a cura del presidente regionale dell’Anb Salvatore Aurelio Tosto, di quello provinciale Andrea de Castro, del sindaco Francesco Martorana e del comandante della locale stazione dei carabinieri Massimo Zambone ed il comandante della polizia locale Salvatore Campisi. Successivamente, mentre la fanfara della sezione Anb di Caltanissetta ha intrattenuto i presenti esibendosi in un applauditissimo concerto, Tosto, De Castro, una delegazione di associati, il comandante dei carabinieri ed i pronipoti del ten. Camizzi si sono recati al cimitero per deporre un omaggio floreale alla tomba del Caduto. La mattinata si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa da parte dell’arciprete don Emanuele Casola.