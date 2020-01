Seap Dalli Cardillo Aragona, sabato alle ore 17 il big-match contro Castellana Grotte Bari U

La Seap Dalli Cardillo Aragona riprende oggi gli allenamenti per preparare nel migliore dei modi la difficile sfida casalinga di campionato contro il Castellana Grotte Bari di sabato 18 gennaio. Il match si disputerà al palasport Pippo Nicosia di Agrigento con inizio alle ore 17 ed è valido per la dodicesima giornata, penultima di andata, del torneo di serie B1, girone D. Un avversario sicuramente forte in ogni fondamentale che lo scorso anno ha vinto, proprio contro le aragonesi, la finalissima dei play off per l’approdo in terza serie. Il Castellana Grotte Bari è allenato da Massimiliano Ciliberti e può contare su un roster di assoluto spessore tecnico. Nel precedente turno di campionato le pugliesi hanno perso in casa 3-0 contro il forte Connetti.it Chieti. Il Castellana Grotte Bari occupa la settima posizione della classifica con 14 punti, frutto di 5 vittorie (una al tie-break) e altrettante sconfitte. Ha vinto finora 18 set e ne ha persi 20. La Seap Dalli Cardillo Aragona, vice capolista del torneo con 24 punti, invece, è reduce dal successo esterno contro il Sant’Elia Frosinone 3-2. La squadra, agli ordini di coach Luca Secchi e del suo staff, si allenerà tutti i giorni, alternando il lavoro in sala pesi con quello tecnico-tattico al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Nel frattempo continua nel migliore dei modi la fase di riabilitazione, dopo l’infortunio muscolare, del capitano Melissa Donà che contro il sestetto pugliese potrebbe tornare a disposizione. Le sue condizioni fisiche saranno monitorare quotidianamente dallo staff sanitario. Tutte le altre giocatrici sono in ottime condizioni atletiche. La partita Seap Dalli Cardillo Aragona vs Castellana Grotte Bari sarà diretta dal primo arbitro Gianmarco Lentini e dal secondo arbitro, la signora Denise Galletti, entrambi della sezione Fipav di Catania.