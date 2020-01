Rubano due moto da negozio, dopo indagini recuperati i mezzi. Denunciato agrigentino

Rubano due moto di grossa cilindrata, ma nel giro di 48 ore, grazie alle indagini dei carabinieri, i mezzi vengono recuperati in due luoghi diversi, e un uomo viene denunciato per ricettazione. E’ successo in territorio di Ribera.

Ad agire sarebbero stati due soggetti, penetrati in un negozio di motociclette e di accessori vari, situato nell’area della circonvallazione.

Si sono portati via due grosse moto, nuovi di zecca, una Kawasaki e una Agusta, ed altro materiale sportivo. Dopo la denuncia dei proprietari, i carabinieri hanno individuato un magazzino dove era nascosta una moto.

Successivamente è stata rinvenuta nell’abitazione di un riberese l’altro mezzo e diverso materiale rubato. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione. La merce al momento è stata posta sotto sequestro.