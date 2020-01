Libero Consorzio:In scadenza il 17 gennaio le domande per ottenere le borse di studio 2019/2020

Fissato dalla Regione Siciliana entro il 17 gennaio 2020 il termine per presentare le istanze delle borse di studio 2019/2020 per le famiglie degli studenti e delle studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente, nell’Istituzione scolastica frequentata dagli studenti che ne hanno diritto.

Nel sito internet del Libero Consorzio “www.provincia.agrigento.it” nella sezione “Primo Piano” della home page, è disponibile il bando dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale per l’assegnazione delle borse di studio con la relativa documentazione, incluso il modello della domanda da presentare per gli studenti delle scuole medie superiori.

Il bando per le borse di studio è destinato a quelle famiglie degli alunni della scuola dell’obbligo e superiore, statale e paritaria, per contribuire alle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli per l’anno scolastico 2019/2020. Le famiglie devono essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.632,94. Gli studenti che frequentano le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, inoltre, devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana. L’attestazione Isee da presentare è quella in corso di validità. Saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” di omissione/difformità, a pena di esclusione. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, terminata la fase di verifica dei requisiti, provvederà al pagamento degli aventi diritto quando saranno erogate le somme dalla Regione Siciliana.