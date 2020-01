Depredavano appartamenti, undici indagati tra San Cataldo e Caltanissetta

I Carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Nissena, una ordinanza di custodia cautelare in carcere per gli arresti domiciliari e per l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 11 giovani, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, residenti a San Cataldo e Caltanissetta.

Gli indagati farebbero parte di una organizzazione dedita ai furti in abitazione. Le indagini sono iniziate nel 2015 e hanno riguardato reati messi a segno nel Comune di San Cataldo. All’operazione hanno partecipato 100 militari del Comando Provinciale di Caltanissetta, con l’ausilio delle unità cinofile.