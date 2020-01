Canicattì, usura ed estorsion: 10 imputati alla sbarra

Si aspetta per la requisitoria al processo scaturito nell’ambito dell’inchiesta “Cappio”, su un giro di usura con tassi di interesse tra il 10 e il 90 per cento, in corso di svolgimento davanti ai giudici della prima sezione penale, del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato.

In tutto 10 gli imputati: Angelo Gloria, 57 anni; Giuseppe Lo Brutto, 57 anni; Antonio Maira, 69 anni; Ivan Sciabbarrasi, 43 anni; Giuseppe Zucchetto, 45 anni; Calogero Liuzzi, 39 anni; Giuseppe Maira, 64 anni; Antonio Gianluca Canicattì, 35 anni; tutti di Canicattì, ed ancora Angelo Valletta, 65 anni, di Enna, e Giuseppe Liuzzi, 37 anni, di San Cataldo.

Il pubblico ministero Gloria Andreoli ha chiesto di voler sentire nuovamente una delle tre presunte vittime di usura ed estorsione. I difensori dei dieci imputati si oppongono.