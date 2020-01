Agrigento, arriva il segretario generale della Uil Barbagallo il 21 gennaio

Dopo il convegno sulla crisi socio economica della provincia di Agrigento, organizzato da questo sindacato, prima delle festività natalizie, anche il segretario generale, Carmelo Barbagallo, vuole vederci chiaro. Proprio per questo motivo, il numero uno della Uil, sarà ad Agrigento il prossimo 21 gennaio. Alle 9,30, nello spazio Temenos del capoluogo, è prevista la sua presenza nell’ambito del convegno “Crisi socio economica ed isolamento infrastrutturale della provincia agrigentina”. Infatti, Barbagallo è stato messo al corrente della grande manifestazione, in programma il 25 gennaio per scuotere le coscienze della classe politica rea di non avere smosso un dito dopo il blocco dei cantieri per il raddoppio delle Ss 640 e 189. Ma il segretario, per impegni presi precedentemente, non potrà essere presente alla marcia.

La venuta ad Agrigento di Barbagallo, rappresenta un fatto molto importante visto che si tratterà della prima visita in Sicilia del 2020.

Al convegno del 21 gennaio, moderato da Linda Bellia, sono previste le relazioni del segretario provinciale Gero Acquisto, del direttore dell’Inps Mimmo Falzone, di Don Mario Sorce, responsabile dell’Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro, del docente di Sociologia della Cultura al Polo Universitario di Agrigento, Paolo Savona La Sala, del presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, Giovanni Di Maida, del presidente dell’Ordine degli Architetti, Alfonso Cimino, del presidente di Confcommercio Agrigento, Francesco Picarella, del Segretario generale Uil Sicilia Claudio Barone. I lavori verranno conclusi proprio dal Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo.