Racalmuto, giovane lavoratore cade da tetto: è in gravi condizioni

E ra salito sul tetto del capannone per eseguire alcuni lavori di manutenzione. Per cause sconosciute è caduto da un’altezza di oltre dieci metri. Un ventinovenne di Aragona è ricoverato in gravi condizioni, dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro.

Trasportato in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, i medici ne hanno disposto il trasferimento al Policlinico di Palermo. E’ in prognosi riservata.

L’infortunio è accaduto nel pomeriggio in contrada “Zaccanelo”, lungo la strada statale 640, in territorio di Racalmuto. Indagano i carabinieri.