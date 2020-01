Porto Empedocle, blitz della Capitaneria: sequestrati 20 chili di novellame

Gli uomini della Capitaneria di porto di Porto Empedocle, hanno portato a termine una significativa attività di contrasto nei confronti della pesca del novellame, più comunemente conosciuto come “bianchetto” e “cicerello”, ossia gli stadi giovanili dei pesci (come sardine e acciughe) impiegati per ripopolamenti.

Nello specifico, i militari, sono entrati in azione in seguito ad una segnalazione telefonica giunta alla sala Operativa della Guardia Costiera da parte di alcune Associazioni Ambientaliste di Agrigento, che rappresentavano la presenza di imbarcazioni intente ad effettuare la pesca sottocosta in località “Kaos”.

Una vedetta della Guardia Costiera è prontamente intervenuta intercettando due imbarcazioni da diporto, che effettuavano pesca non autorizzata a breve distanza dalla costa ed hanno provveduto ad effettuare la confisca di 80 metri di rete del tipo sciabica (è una rete da pesca a strascico con assetto verticale, per pesce piccolo, usata sotto costa, in bassi fondali ed azionata manualmente).

Contemporaneamente, personale militare interveniva a terra, individuando e sequestrando 20 kg. di novellame di sarda preventivamente nascosto tra gli scogli sempre nella zona “Kaos”.