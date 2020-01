Canicattì, conferenza stampa di presentazione del progetto “Palla al centro – Periferie in movimento”

Verrà presentato martedì 14 gennaio alle ore 10 presso il campetto di Via Inghilterra, a Canicattì il progetto “Palla al centro – Periferie in movimento” , progetto di riqualificazione urbana, promosso dal Centro di Prossimità di Canicattì “Istituto Walden”, che mira a trasformare la periferia in un luogo da vivere, dando la possibilità ai “ragazzi del quartiere” di riappropriarsi di occasioni di protagonismo e partecipazione condivisa, accrescendo il senso di responsabilità civica di ogni cittadino.

Durante la conferenza di presentazione saranno presenti i referenti dell’associazione “La forza delle donne” e della coop. “Background”, tra i partner del progetto, e sarà anche presentata l’iniziativa benefica “Il mio dono”, promossa da Unicredit, a cui l’Istituto Walden sta partecipando per ottenere un finanziamento, finalizzato proprio alla riqualificazione del campetto di via Inghilterra.