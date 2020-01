Il nuovo anno porta l’aumento del prezzo del pane in provincia di Agrigento.

“Il 2020 porterà l’aumento del prezzo del pane in tutta la provincia di Agrigento”. Sono queste le parole di Giacomo Zimbardo, presidente provinciale di Assipan, l’associazione dei panificatori. “Dopo Porto Empedocle, Siculiana, l’aumento del pane sarà fisiologico in tutti gli altri centri dell’agrigentino. Diversi analisti del settore – aggiunge Zimbardo- hanno rilevato che ogni ulteriore calo delle forniture potrebbe condurre il mercato in condizioni di grossa scarsità di offerta”, situazione nella quale il prezzo sale sempre per le leggi dell’economia. Per il grano duro, dai 18-20 euro al quintale si è passati ai 26-27 euro al quintale di grano duro. E la tendenza è al rialzo. Circostanze che avranno un conseguente effetto sui prodotti trasformati, in particolare pane e pasta. E sono proprio alcuni artigiani tra fornai e panettieri, ad esprimere le loro preoccupazioni avendo appreso dai loro fornitori che le prossime forniture di farine subiranno un sostanzioso rincaro con la conseguenza, che quasi certamente, saranno costretti a ritoccare i prezzi dei loro prodotti che andranno ad incidere sulle tasche dei consumatori. “È chiaro che non avendo ancora piena cognizione dell’aumento del costo del grano e delle farine all’ingrosso – continua Zimbardo – ci è difficile fare delle stime su quelli che potranno essere i rincari al dettaglio. Tuttavia è bene raccogliere sin d’ora le preoccupazioni espresse da coloro che toccheranno per primi gli aumenti suindicati per richiedere tempestivamente gli adeguati interventi necessari perché tali costi aggiuntivi non vadano incidere in maniera troppo gravosa su beni di prima necessità quale pane, pasta e prodotti da forno. Può sembrare qualcosa di anomalo ma le anomalie- aggiunge- stanno dove il pane viene venduto ancora a due euro, due euro e quaranta al chilogrammo. Infatti, -conclude- il presidente provinciale di Assipan- i costi sono aumentati in maniera esponenziale. Non solo la materia prima ha subito aumenti ma a questo bisogna aggiungere, luce, tasse, adeguamento dei registratori di cassa alle nuove normative, aumento della tassa sui rifiuti solidi urbani. L’Assipan è l’Associazione Italiana Panificatori di Confcommercio Imprese per l’Italia e rappresenta il punto di riferimento per le aziende del settore della panificazione e dei prodotti affini