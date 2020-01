Ha sottratto una sciarpa dal collo di un tifoso, Daspo per giovane canicattinese

Emesso un Daspo della durata di 1 anno a carico di un tifoso trentenne della squadra di Canicattì. Ad eseguire il provvedimento del Questore di Palermo, sono stati i poliziotti del Commissariato di Canicattì.

La vicenda risale al 15 dicembre scorso quando si è disputata la partita a Cefalù, tra la Cephaledium e il Canicattì per la precisione, allo stadio “Santa Barbara”, valevole per la XIV giornata del campionato di Eccellenza girone A.

In quella occasione, il tifoso del Canicattì calcio si era reso autore di un grave gesto antisportivo.

Nei pressi dell’ingresso dello stadio ha sfilato dal collo di un giovane tifoso locale la sciarpa riportante i colori e scritte della Cephaledium, mentre questi era a bordo di uno scooter. Un gesto che aveva provocato una forte reazione della locale tifoseria, tempestivamente sedata dal personale del Commissariato di polizia di Cefalù.

L’autore del fatto è stato identificato dalla polizia. Giovane che ha posto in pericolo la sicurezza pubblica e ha creato turbativa per l’ordine pubblico in occasione di una manifestazione sportiva. Adesso a seguito del Daspo, non potrà accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell’Unione Europea, dove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, dei campionati italiani. Il divieto riguarda inoltre i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive e vale due ore prima dell’inizio delle manifestazioni sportive, durante lo svolgimento, e due ore dopo la fine.