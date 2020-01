Elezioni amministrative nell’agrigentino. La Lega al lavoro

“La Lega stà valutando sul da farsi”. Così i l Commissario della Sezione di Agrigento della Lega Sicilia per Salvini premier Francesco Di Mare nelle ore in cui da alcuni organi d’informazione emergono voci o rumors di possibili accordi elettorali già stilati, a cinque mesi dal voto per le amministrative al Comune di Agrigento.

“Il nostro partito – sottolinea Di Mare – è al lavoro per offrire alla città dei Templi, come agli altri Comuni dove si voterà la prossima primavera, una proposta progettuale attenta alle esigenze del territorio, valorizzando al meglio le risorse umane, intellettuali e professionali che vorranno condividere il nostro progetto”.