Canicattì, acqua inquinata in alcuni tratti di via Capitano Ippolito.

La Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 comunica che, le analisi microbiologiche eseguite sui campioni d’acqua prelevati in data 4 Gennaio u.s., a seguito di segnalazione degli utenti della zona, presso i punti rete di via Capitano Ippolito n. 99 (matr. 296585), n.75 (matr. 561847) e nel contatore matr. 564295, nel comune di Canicattì, hanno evidenziato valori dei parametri di riferimento non conformi al D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii. per la presenza di batteri coliformi.

Pertanto, si è disposta la chiusura della fornitura idrica nei punti rete interessati dalla non conformità.

Sarà cura del Gestore provvedere alla pulizia delle riserve idriche a servizio dei sopra riportati punti rete ed al rifornimento sostitutivo a mezzo di autobotte.

Si assicura, altresì, che gli operatori e i tecnici dello stesso Gestore stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause della non conformità riscontrata e pervenire ad una risoluzione della problematica.