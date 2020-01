Sul posto di lavoro armato di pistola, arrestato agrigentino impiegato comunale

Si è recato in Comune con un’arma da sparo, carica, nascosta sotto il giubbotto. Qualcuno se n’è accorto, e spaventato ha chiamato il numero di emergenza. Sottoposto a perquisizione dai carabinieri, è stato trovato in possesso di una pistola del tipo giocattolo, che era stata opportunamente modificata, e trasformata in una vera e propria arma, pronta a fare fuoco.

All’interno, infatti, vi era una cartuccia. Protagonista un cinquantenne, impiegato al Comune di Menfi, gravato da alcuni precedenti, già “avvisato orale”, arrestato con le accuse di alterazione di arma clandestina, e detenzione e porto di armi e munizioni.

Il fatto si è verificato nel primo pomeriggio dello scorso 31 dicembre, ma se ne è avuta notizia soltanto ieri. Mentre tutti stavano aspettando la notte di San Silvestro, l’impiegato comunale era impegnato ad ultimare le ultime ore di lavoro dell’anno.