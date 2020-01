M5S all’Ars: Nessuna spaccatura nel gruppo. I voti dell’assemblea tutti per il Movimento 5 Stelle. Continua il nostro impegno senza sconti per nessuno”

“Nessuna spaccatura, gruppo compatto, immutato impegno e sconti per nessuno”. Il gruppo parlamentare M5S all’Ars smentisce fantasiose interpretazioni sulla elezione di Angela Foti alla vicepresidenza di palazzo dei Normanni .

“Il gruppo M5S – affermano i deputati – ha votato, per Francesco Cappello. I voti per Angela Foti, non é un segreto, sono arrivati dalla maggioranza. La solidità del gruppo è fuori discussione. Il gruppo parlamentare continuerà, unito, come ha fatto finora, senza sconti per nessuno, nel suo lavoro al servizio dei siciliani tutti”.

Angela Foti nell’accettare l’incarico ricevuto, mette in guardia governo e maggioranza che hanno provato a dividere il gruppo senza riuscirci, in quanto anche da vice presidente non allenterà affatto l’azione di opposizione esercitata sino a questo momento insieme a tutto il gruppo parlamentare.

“Se il governo della Regione e la variopinta maggioranza pensavano di fare uno sgambetto al Movimento 5 Stelle o di ingraziarsi il singolo deputato – afferma la Foti – hanno preso davvero una bella cantonata“.