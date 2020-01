AGRIGENTO: P.R.G. IMPORTANTI PASSI IN AVANTI

Il Comune di Agrigento va avanti nell’iter di revisione del Prg. Sono stati affidati gli Studi preliminari alla redazione dello schema di massima, ossia lo studio agricolo-forestale e lo studio idrogeologico. Lo sforzo di questi mesi è volto ad assicurare il reperimento delle risorse necessarie ad affidare gli Studi preliminari che permettono di fare un passo in avanti nella direzione di un nuovo Strumento urbanistico generale che sia improntato ai criteri della sostenibilità del consumo di suolo a saldo zero della perequazione urbanistica della concertazione tra le parti. Oggi il Comune è nelle condizioni di andare avanti per proseguire in questo nuovo anno con lo studio sulla Valutazione ambientale strategica ed il successivo Schema di massima. Agrigento esce dallo schema che la relegava a citta ferma e anacronistica sui temi della pianificazione urbanistica. “Andiamo avanti con il Prg senza tregua – dichiara il sindaco, Lillo Firetto – Finalmente gli incarichi ai professionisti dopo l’approvazione delle Direttive Generali alla revisione Prg. Abbiamo avviato le gare per la Revisione del Piano particolareggiato del centro storico e del Piano del Parco territoriale. Una notizia che fa il paio con la prosecuzione dell’iter del Prg e che vede il blocco della pianificazione andare avanti ad Agrigento. Sono state avviate le procedure per affidare la procedura per la revisione del piano del Centro Storico scaduto nel 2017 e per la pianificazione del Parco territoriale”.

“Tre importanti passi in avanti – dice il vice sindaco Elisa Virone – che ci portano sul terreno del corretto allineamento sul tema della programmazione e della pianificazione urbanistica dopo il reperimento delle risorse necessarie e che oggi consentono di andare avanti. Per noi un risultato atteso”.