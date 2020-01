San Leone, rinvenuti e sequestrati 30 chili di hashish in spiaggia

Un “fiume” di hashish pronto ad invadere le piazze dello spaccio di Agrigento, San Leone, Favara e di altri centri vicini. Complessivamente rinvenuti e sequestrati 30 chili di stupefacente, suddivisi in 150 panetti, a ridosso della spiaggia di San Leone, precisamente nella zona dell’ex eliporto. L’operazione effettuata l’altra sera, è stata condotta sul “campo” dai poliziotti della squadra Volanti, guidati dal dirigente Francesco Sammartino, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, procuratore capo Luigi Patronaggio, procuratore aggiunto Salvatore Vella. L’ipotesi è quella di una consegna via mare andata male. Gli investigatori della polizia di Stato stanno provando a capire da dove sia partito il plico, la sua destinazione finale, ma anche perché sia stata abbandonato in quel luogo.