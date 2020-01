Canicattì, coppia litiga e lei afferra un coltello: uomo ferito al volto

Scoppia una lite per futili motivi, tra marito e moglie, e quest’ultima fuori di sé, afferra un grosso coltello da cucina, e puntandolo contro il coniuge ha minacciato di utilizzarlo. Ne è nata una colluttazione, nel corso della quale, l’uomo è stato ferito da un fendente al viso, riuscendo però a disarmare la consorte.

Il successivo intervento dei poliziotti del locale Commissariato ha evitato il peggio. La Procura di Agrigento, una volta avvertita del gesto di violenza, ha aperto un fascicolo d’indagine, e la donna, una casalinga di 49 anni, di Canicattì, è stata denunciata con l’ipotesi di reato di minaccia.

La stessa, assistita dal suo legale difensore, l’avvocato Gianfranco Pilato, ha fornito la sua versione dei fatti. Raccolto anche il racconto della presunta vittima. E’ stato disposto il sequestro dell’oggetto da taglio, un coltello della lunghezza di 32 centimetri, con lama d’acciaio di 20.

Sequestro che è stato già convalidato dal pubblico ministero Alessandra Russo. Il fatto è successo, l’altro giorno, all’interno di un’abitazione nel centro canicattinese. L’altro protagonista della vicenda è un pensionato di 56 anni, anche lui canicattinese.

Tra i due coniugi sarebbe scoppiata una discussione riconducibile a dissidi familiari. Sono volate parole grosse, e sono arrivati ad insultarsi a vicenda, all’improvviso la quarantanovenne ha preso un coltello, e l’ha puntato contro il marito. Quest’ultimo ha reagito, e dopo essere rimasto ferito al volto, per fortuna in maniera lieve, con una mossa fulminea ha fatto cadere il coltello a terra, per poi recuperarlo.