Agrigento, si ribalta con l’auto: una donna resta ferita

Ha perso il controllo della sua utilitaria, e dopo avere urtato una autovettura in sosta, si ribalta. Una 32enne di Agrigento è rimasta ferita in un incidente stradale autonomo, che si è verificato in via Cipro, una traversa di viale dei Giardini, a San Leone.

La donna si trovava alla guida di una Lancia Y, che ha impattato contro un’altra Lancia Y (nell’abitacolo non c’era nessuno) . È stata trasferita in ambulanza in ospedale. Per i rilievi sul posto intervenuti gli agenti della squadra Infortunistica della polizia Locale.