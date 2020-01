Sabato 4 gennaio alle ore 11, il Prefetto di Agrigento, Caputo ha convocato il tavolo prefettizio per affrontare il dramma della viabilità generale in tutta la provincia, All’incontro sono stati invitati i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, che per primi hanno manifestato l’intenzione di dare vita ad una grande manifestazione di piazza nei prossimi giorni, la Curia Arcivescovile, il Commissario del Libero Consorzio, i sindaci e i commissari ad acta dei 43 comuni dell’agrigentino.