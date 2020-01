Caltanissetta: si lancia dal viadotto San Giuliano con la tuta alare muore l’atleta di Parma Luca Barbieri

Luca Barbieri, 25enne di Fidenza, in provincia di Parma, è morto lanciandosi, con la sua tuta alare, dal viadotto San Giuliano a Caltanissetta alto circa 60 metri. A dare l’allarme è stata la fidanzata che lo aveva accompagnato con l’auto fino all’inizio del viadotto che da tre anni è interdetto alla circolazione perché non sicuro. Barbieri, atleta amante degli sport estremi, è morto dopo essersi lanciato con la wingsuit, per una sorta di caduta libera che termina con l’apertura di un paracadute, dal viadotto nisseno. Sul profilo facebook, dove postava spesso le sue esperienze in volo, recentemente aveva raccontato di essere stato in Arabia Saudita con la sua tuta alare e altri atleti di wingsuit “per volare sopra uno dei più importanti e stupendi festival sauditi saltando da uno dei più massicci elicotteri al mondo, il famoso blackhawk, per intrattenere il pubblico con qualche spettacolare flyby”. Un viaggio e un post “in ricordo di Angelo che ha perso la vita in questa avventura”. Solo una delle tante esperienze che aveva collezionato in giro per il mondo nonostante la giovane età. Barbieri apparteneva alla Brento Base school e aveva all’attivo più di mille salti. Era dunque un professionista esperto di paracadutismo, un istruttore. Si trovava nell’isola per trascorrere le feste, assieme alla fidanzata siciliana. Tre anni fa aveva partecipato anche al talent show Tu sì que vales ! su Canale 5 con altri due paracadutisti, Roberta Mancino, Sebastian Alvarez, il Turbolenza Team. La tragedia è avvenuta alle 11:30 circa. Il problema, secondo quanto ricostruito dai carabinieri giunti sul posto e dai vigili del fuoco, si sarebbe verificato al momento dell’atterraggio che avviene per mezzo di un paracadute dopo il volo libero: quest’ultimo infatti non si sarebbe aperto.

Repubblica.it