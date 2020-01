Botte da orbi, per futili motivi, verosimilmente per uno sguardo di troppo, la notte di San Silvestro, ad Agrigento. Protagonisti due gruppi di giovani, sotto i vent’anni, giunti in città, per assistere al concertone di Capodanno.

Teatro del fatto il piazzale Rosselli. Appena i protagonisti hanno visto arrivare i poliziotti hanno smesso di picchiarsi. Per fortuna nessun ferito. Sono in corso indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.