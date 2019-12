Agrigento, sosta selvaggia in centro: polizia fa rimuovere 10 auto con il carro attrezzi

Super lavoro per la polizia di Stato, sabato notte, alle prese con la sosta “selvaggia”, con decine e decine di veicoli parcheggiati in ogni dove nel centro di Agrigento (sui marciapiedi, sui posti disabili, e addirittura lasciate in mezzo alle strade ad ostruire il transito ecc.).

E l’intervento degli agenti, guidati dal dirigente Francesco Sammartino, ha consentito di liberare il passaggio in via Acrone, e nell’area adiacente alla stazione ferroviaria. Complessivamente 10 autovetture sono state rimosse dal carro attrezzi, e una quindicina sono state sanzionate per violazioni al Codice della strada.

Quello di parcheggiare dove capita è un malcostume diffuso ad Agrigento. Lo sanno tutti che questo è quello che si verifica ogni fine settimana. Si parcheggia dappertutto, e poi si va in giro per i locali della “movida”.