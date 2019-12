Agrigento, notte di fuoco nel quartiere di Fontanelle: bruciano tre auto

Nuovo incendio di veicoli in territorio di Agrigento. Dopo il rogo del taxi nel quartiere di Villaseta, di una Citroen C3 a Monserrato (in entrambi i casi è stato accertato il dolo), questa notte in fiamme tre auto. E’ successo dalle parti di via Alessio Di Giovanni, a Fontanelle.

L’incendio si è sviluppato su una monovolume Kia Carens, di proprietà di un direttore di un supermercato, e in poco tempo, si è esteso ad una Peugeot 208, e una Chevrolet Matiz, parcheggiate accanto.

Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno spento le fiamme ed evitato ulteriori danni. Ad occuparsi delle indagini i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile.