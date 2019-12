Coinvolto in incidente stradale autonomo, denunciato giovane saccense

Gli agenti della polizia di Stato di Sciacca, nell’ambito di programmati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello stato di ebbrezza alcolica e dell’assunzione di sostanze stupefacenti, hanno deferito alla locale Procura della Repubblica, un giovane saccense per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

A seguito di una segnalazione giunta sulla linea 112 Nue, i poliziotti intervenivano sulla strada che da contrada “Bordea” conduce a Sciacca per un incidente stradale.

Sul posto gli uomini in divisa trovavano un solo veicolo coinvolto nel sinistro, e pertanto provvedevano ad identificare il conducente.

Completati i rilievi, gli agenti si recavano presso l’ospedale di Sciacca, dove avanzava apposita richiesta al medico del Pronto Soccorso affinché provvedesse ad effettuare sul giovane i previsti prelievi del sangue e delle urine.

Gli esami di laboratorio fornivano un tasso alcolemico di 1.6 gr/l.

L’esito di tale accertamento consentiva di deferire il soggetto e contestualmente di ritirargli la patente di guida e sequestrargli l’autovettura per la successiva confisca.