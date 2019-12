Canicattì, ancora un incendio di veicoli. In fiamme Suv di commerciante

Un incendio ha devastato un Suv modello Mercedes Ml, di proprietà di un commerciante del luogo. E’ successo, l’altra notte, in via La Marmora, nei pressi della centralissima via Vittorio Emanuele, a Canicattì.

Ad accorrere i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno spento il rogo. I carabinieri della locale Compagnia, dopo un sopralluogo hanno avviato le indagini. Privilegiato il dolo.

Nel frattempo proseguono le indagini dei roghi di mezzi, che si sono verificati la notte della vigilia di Natale. Uno in via Gugino nei pressi della chiesa di “Santa Chiara”. L’incendio ha distrutto una Renault Scenic, di proprietà di un insegnante.

Accertato il dolo, invece, per il rogo di furgone, che si trovava parcheggiato nello spiazzo antistante ad un’azienda. Ad essere preso di mira è stato un imprenditore agricolo della città, uno dei più importanti che commercializza uva Italia.