Notte di fuoco in via Gugino a Canicattì nei pressi della chiesa di Santa Chiara. L’incendio è divampato poco prima delle due ed ha distrutto una Renault Scenic di proprietà di un insegnante. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento ed i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini per cercare di capire che cosa abbia innescato le fiamme.