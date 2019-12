Canicattì, ladri tentato di svaligiare bar dell’area di servizio a Grottarossa. Colpo sventato da Metronotte ANCR e polizia Caltanissetta

E’ stata una notte movimentata quella appena trascorsa in contrada Grottarossa territorio a cavallo tra i comuni di Caltanissetta ed Agrigento ma poco distante da Canicattì. Poco dopo l’una alla sala operativa dell’istituto di vigilanza ANCR è scattato l’allarme che segnalava un tentativo di intrusione all’interno del bar dell’area di servizio della Sicil Petroli. Immediatamente, sul posto sono arrivate le guardie giurate che nel frattempo hanno avvisato le forze dell’ordine di quanto stava accadendo. I metronotte, giunti sul posto hanno trovato la saracinesca aperta mentre dentro si trovavano ancora i ladri i quali alla vista delle guardia giurate si sono dati alla fuga. Tutto questo avveniva mentre dalla Questura di Caltanissetta due volanti della polizia hanno raggiunto contrada Grottarossa. Ne è nata una vera e propria caccia all’uomo con gli agenti ed i metronotte impegnati a bloccare i due malviventi che nel frattempo erano fuggiti per le campagne circostanti l’area di servizio. Nonostante la ricerca ed il tentativo di bloccare i due ladri, poliziotti e guardie giurate dell’ANCR, non sono riusciti a fermarli. Acquisiste dagli uomini della sezione volanti della Questura di Caltanissetta le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dell’area di servizio per tentare di identificare i due malviventi entrati in azione la scorsa notte. I due, non sono riusciti a portare via nulla anche se erano riusciti ad afferrare il registratore di cassa nel tentativo di portare via i soldi che c’erano dentro.