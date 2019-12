Sabato il big match contro Cerignola, Donà: “Gara importantissima, confidiamo nel nostro pubblico”

Prosegue senza intoppi e nel migliore dei modi la preparazione atletica della Seap Dalli Cardillo Aragona in vista del big match di sabato 21 dicembre contro l’imbattuta capolista Cerignola. La partita, valida per la decima giornata di andata del campionato di serie B1, girone D, si disputerà al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, alle ore 16:30. E’ l’ultimo impegno del 2019 per la formazione biancoazzurra che poi tornerà in campo nel nuovo anno, il prossimo 11 gennaio, con la sfida in trasferta contro l’Assitecsaluspr Selia Frosinone. La gara contro il Cerignola è importantissima per la zona alta della classifica. Il sestetto di coach Luca Secchi, in caso di vittoria senza disputare il tie break. salirebbe a 22 punti in classifica a meno 4 dal Cerignola, che deve ancora osservare il turno di riposo del girone di andata. Consapevoli della forza dell’avversario e della possibilità, in caso di successo, di riaprire il campionato, le ragazze della Seap Dalli Cardillo Aragona stanno preparando la partita con la massima determinazione, la giusta concentrazione e confidano sull’apporto del pubblico per riuscire a battere la formazione pugliese, come sottolinea durante l’intervista di presentazione del match il capitano Melissa Donà.