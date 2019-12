Esplosione Agriscia con la morte di meccanico, una condanna e un’assoluzione

Il Tribunale di Agrigento ha condannato a 9 mesi di reclusione l’ex legale rappresentante della società “Agriscia” Angelo Scopelliti, per l’esplosione avvenuta il pomeriggio del 6 ottobre del 2010, all’interno del deposito della distribuzione di quotidiani e giornali, alla zona industriale di Agrigento, costata la vita all’operaio 49enne Liborio Di Vincenzo. L’imputato è stato riconosciuto responsabile di omicidio colposo. Assolto, invece, il medico della ditta Giovanni Caminiti. La posizione di un terzo imputato, Salvatore Zaffuto, è stata stralciata, poichè nel frattempo è deceduto. Il pubblico ministero al termine della sua requisitoria aveva chiesto la condanna di entrambi a tre anni e sei mesi di reclusione.

Di Vincenzo aveva ustioni di terzo grado sul 90% del corpo e, per i medici della Prima Rianimazione del Centro Grandi Ustioni dell’ospedale “Civile” di Palermo, in cui era stato ricoverato, le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Meccanico, alle dipendenze della Società cooperativa denominata “Trasporti stampa”, Di Vincenzo si occupava della manutenzione dei furgoni della Società di distribuzione stampa, che ogni giorno trasportano quotidiani e riviste in tutti i comuni dell’Agrigentino. Al momento dello scoppio stava eseguendo un intervento ad un furgone da sotto il ponte sollevatore. La porta del locale era socchiusa, forse stava effettuando una saldatura, all’improvviso una scintilla, e poi subito un’esplosione.