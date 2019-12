Canicattì, messa di preparazione al Santo Natale nel ricordo di Rosario Livatino

Domenica 22 dicembre, come associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”, parteciperemo alla santa messa delle 18 nella chiesa San Diego di Canicattì, in vista del santo Natale.

Dopo la celebrazione, nei locali della Canonica i componenti il Direttivo ed i soci assieme agli Estimatori del servo di Dio Rosario Angelo Livatino e quanti vorranno rimarranno insieme per un breve e semplice momento di condivisione ed anche di aggiornamento sulla fase romana del processo di Canonizzazione che procede.

L’invito è aperto a tutti che condividono le finalità dell’Associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” e la Memoria e la Testimonianza del “Giovane Magistrato” vittima della barbarie mafiosa.

Per l’occasione chi vorrà potrà presentare nuovi potenziali soci che dovranno eventualmente formalizzare richiesta di adesione che dovrà essere vagliata dal Direttivo, e rinnovare le quote associative per il 2020.