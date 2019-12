Canicattì, ladri in comune rubati i soldi delle macchinette del caffè.

Incursione notturna all’interno della sede di via Cesare Battisti del municipio di Canicattì. I ladri, dopo avere forzato un ingresso laterale sono riusciti a penetrare all’interno degli uffici Ma i ladri, stavolta hanno procurato un danno molto maggiore della somma asportata. Infatti, per rubare cioccolati e merendine che si trovavano all’interno delle macchinette distributrici non hanno esitato a sfasciarle quasi completamente causando circa 2000 euro di danni. La scoperta dell’intrusione è stata fatta ieri mattina dagli impiegati del comune che hanno immediatamente avvertito di quello che era accaduto la notte il sindaco della città Ettore Di Ventura