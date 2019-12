ASP di Agrigento, nuovo numero telefonico unico per la prenotazione delle visite specialistiche nei vari presìdi

Il Call Center CUP, necessario per la prenotazione telefonica delle visite e prestazioni specialistiche presso i vari presidi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, cambia numero. Per tutti i cittadini è sufficiente comporre lo 0922/407350 per contattare il personale ASP. Gli operatori rispondono tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Dai dati in possesso al Centro Unico Prenotazioni si apprende intanto che, in alternativa alla modalità telefonica, sono sempre più gli utenti che decidono di affidarsi al servizio Whatsapp per effettuare le prenotazioni. In questo caso, come ormai ampiamente sperimentato dai cittadini, è necessario inviare un’immagine della ricetta medica al numero 334-1071445, per cognomi la cui iniziale è compresa tra la A e la L, o al 338-4680487 per quelli dalla M alla Z.