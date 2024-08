1,5 miliardi di euro per il fotovoltaico per gli agricoltori

La Commissione Europea ha approvato una modifica al piano italiano ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato. Possono ottenere un sostegno gli agricoltori che investono in impianti fotovoltaici.

Lo scopo del regime è quello di sostenere le aziende del settore agricolo, zootecnico e agro-agricolo negli investimenti nell’uso delle energie rinnovabili. Questa restrizione è valida fino al 31 dicembre 2026.

Il regolamento è stato approvato per la prima volta dalla Commissione nel luglio 2022 e rivisto nel giugno 2023. L’Italia ha ora annunciato un’altra modifica alla regolamentazione, ovvero un aumento dei finanziamenti di 785 milioni di euro. Ciò porta il budget totale a 1,6 miliardi di euro.

Poiché gli Stati membri possono sostenere lo sviluppo di determinati tipi di attività economica a determinate condizioni, la Commissione ha esaminato la proposta italiana per vedere se tale soluzione è compatibile con le normative dell’UE. La Commissione ha affermato che il regime rivisto è “necessario, appropriato e proporzionato” per garantire una crescita sostenibile nel settore agricolo.” – secondo la dichiarazione ufficiale della Commissione europea.

Il fotovoltaico sta guadagnando popolarità in Italia. Entro il 2023 nel Paese saranno installati 5,23 GW di nuovi impianti fotovoltaici. Ciò significa che entro dicembre 2023 la capacità fotovoltaica aumenterà fino a 30,28 GW. Nel primo semestre del 2024 sono stati connessi in Italia 169.003 nuovi impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 3,34 Gw. In Germania, la capacità installata totale entro la fine del 2023 sarà di 81,7 GW.

Tuttavia, in Italia, la transizione energetica non è sempre agevole. In primavera il governo italiano ha emanato un nuovo decreto Evita la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici su terreni agricoli fertili. Il suo scopo era quello di prevenire il “degrado” dei terreni agricoli italiani. – Volevamo regolamentare lo sviluppo degli impianti fotovoltaici e partivamo dal presupposto che i terreni agricoli dovessero essere utilizzati per la produzione alimentare e che la produzione energetica dovesse essere compatibile con la produzione agricola. – Lo ha detto in maggio il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lolloprigida. Allo stesso tempo ha sottolineato che questa restrizione non si applica agli impianti fotovoltaici agricoli.

Fonte: L’agricoltura oggi